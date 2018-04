Paddenactie groot succes 17 april 2018

De paddenoverzetactie aan de Langeroot in Wieze is een groot succes geworden. Vrijwilligers en natuurliefhebbers plaatsten voor het tweede jaar op rij schermen langs de berm zodat de diertjes daar niet doodgereden zouden worden. Padden, kikkers en andere amfibieën werden in emmers opgevangen en vervolgens manueel veilig de straat overgezet. "De eerste trekkende diertjes werden al eind januari waargenomen, maar dan viel alles stil tijdens een laatste stevige winterprik", zegt Vincent De Wolf. "Daarna volgde nog een langere periode van trek. Er werden minder padden overgezet dan in 2017, maar er werden ook minder slachtoffers geregistreerd." In totaal werden 285 amfibieën overgezet. (DND)