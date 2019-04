Paaskermis aanleiding voor reuzenstoet Nele Dooms

17 april 2019

De inwoners van Lebbeke mogen zich op zaterdag 20 april, naar aanleiding van de Paaskermis, verwachten aan een reuzenstoet. Daarvoor verzamelen de reuzen van Lebbeke, Denderbelle en Wieze in het centrum van Lebbeke. Vanaf 18 uur zijn ze te bewonderen in de Jules De Buckstraat en vertrekken vanaf hier voor hun rondgang langs de kermis. Voor de muzikale begeleiding zorgt de Muziekkapel van Chiro Krikojo. Onder andere reuzen Basken, Clement De Vos, Baliolis, Doetjen en Rozeken zijn van de partij. Eén van de reuzen wordt die avond zelfs gedoopt. Basken werd dan weer in een nieuw kleedje gestoken en krijgt een nieuwe meter en peter. Met het initiatief wil de gemeente haar erfgoed in de kijker zetten.