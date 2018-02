Overweg Rossevaalstraat afgesloten 10 februari 2018

02u53 1 Lebbeke De spooroverweg in de Rossevaalstraat in Lebbeke zal een tijdje afgesloten zijn.

Vanaf komende maandag tot en met 2 maart sluit Infrabel deze overweg voor alle verkeer, inclusief voetgangers, naar aanleiding van renovatiewerken. De werken zullen vooral 's nachts uitgevoerd worden. Automobilisten moeten omrijden via de Heizijdestraat, Langestraat, Koning Albert I-straat en Koningin Astridplein. Er geldt een parkeerverbod in de Konkelgoedstraat, tussen Rossevaalstraat en Centrumstraat. In de Konkelgoedstraat geldt eenrichtingsverkeer tussen het Koningin Astridplein en de Centrumstraat. Verkeer mag er alleen in via het Koningin Astridplein. Ook in de Centrumstraat geldt deels eenrichtingsverkeer, tussen de Vredesstraat en Konkelgoedstraat. Daar kan verkeer alleen in via Konkelgoedstraat. (DND)