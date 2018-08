Over en out voor de Kleicross Vzw De Klei failliet door onder meer dalend aantal bezoekers Nele Dooms

24 augustus 2018

14u00 5 Lebbeke Het doek valt over de Kleicross in Lebbeke. De organiserende vzw De Klei is failliet, genekt door het dalend aantal bezoekers voor de jaarlijkse veldcross aan de Baasrodestraat.

Het staat zwart op wit in het Belgisch Staatsblad: vzw De Klei, met als hoofdactiviteit sport, ontspanning en recreatie, is door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Begin maart — vlak na de jongste editie van de Kleicross — viel in Lebbeke al eens te horen dat het einde van het sportieve evenement in zicht was. Maar binnen het bestuur waren er toen wel nog voorstanders om door te gaan. Nu is de beslissing echter definitief. De vzw vroeg de vereffening aan en het faillissement is uitgesproken.

"Bij een evaluatie van het hele gebeuren is gebleken dat de trend van financiën in dalende lijn niet om te buigen viel", zegt advocate Anne-Marie Laureys, die aangeduid werd als curator voor vzw De Klei. "De inkomsten vielen al enkele jaren terug. De late datum in het seizoen die de Kleicross opgelegd kreeg door de Wielerbond, heeft de jongste jaren parten gespeeld. Zo moest de wedstrijd opboksen tegen de concurrentie van het baanwielrennen."

Het blijkt evenwel niet de enige reden te zijn waarom de organisatoren het bezoekersaantal zagen dalen. "Ook het wegvallen van iconen zoals Sven Nys, die jarenlang traditiegetrouw hun honderden en honderden supporters meebrachten, speelt mee", klinkt het. "Door de dalende trend van supporters op de Kleicross haakten bovendien ook nog eens een aantal sponsors af."

Voorzitter François Van Malderen en andere betrokkenen bij de Kleicross reageren liever niet. Maar het faillissement komt bij hen natuurlijk erg hard aan. "Deze mensen hebben jarenlang hart en ziel in dit evenement gestopt", zegt meester Laureys. "Het is 'hun kindje'. Ze hebben lang gehoopt toch een oplossing te kunnen vinden, maar die is er niet. Er werd nog even afgewacht of er een andere, meer geschikte datum voor de Kleicross uit de bus zou komen, maar helaas. Daarop werd de wijze beslissing genomen om de boeken neer te leggen. Er was geen andere optie."

De Kleicross vond begin dit jaar voor de veertiende keer plaats. Een jubileumeditie zit er dus net niet meer in. Nochtans was het evenement jaren geleden van start gegaan met de wind in de zeilen. "En dat terwijl het idee van een eigen Lebbeekse veldcross tussen pot en pint, aan de toog van café 't Bosveld, ontstaan was", vertelden de organisatoren altijd trots. "In het begin lachte iedereen ons uit, maar we hebben van die Kleicross in een mum van tijd een succes gemaakt." De eerste editie lokte inderdaad meteen drieduizend toeschouwers en bleef in de daaropvolgende jaren groeien. Er werd een stevige reputatie opgebouwd, tot het tij enkele jaren geleden begon te keren...