Oude vleugel muziekacademie tegen vlakte NIEUWBOUW VAN 3 MILJOEN EURO KLAAR EIND VOLGEND JAAR NELE DOOMS

02u26 0 Nele Dooms Een simulatiebeeld van hoe de nieuwe academie er zal uitzien. Lebbeke De oude vleugel van de muziekacademie van Lebbeke ligt tegen de vlakte. Op de site moet een nieuwbouw verrijzen, voldoende groot om het stijgend aantal leerlingen op te vangen. De sloopwerken betekenen de definitieve start van het nieuwbouwproject. De werken, die zo'n drie miljoen euro kosten, zullen een jaar duren.

De gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans van Lebbeke, op het cultuurerf aan de Stationsstraat in hartje gemeente, beleeft hoogdagen. Het aantal leerlingen zit al een hele tijd in de lift en de academie mag tegenwoordig meer dan duizend leerlingen tellen. Alleen voldeed het academiegebouw niet meer om daar aan tegemoet te komen. Behalve plaatsgebrek was er ook slijtage. Het complex had zijn beste tijd gehad. Ooit werd er nog peperkoek gemaakt onder de merknaam De Belgische Biekorf en op wat aanpassingen na bleek het gebouw ondertussen totaal verouderd om dienst te doen als muziekacademie.





Net daarom besloot het Lebbeekse gemeentebestuur om een volledig nieuwe academie op te trekken. De oude vleugel van de academie is daarvoor net gesloopt. Daarmee is het nieuwbouwproject definitief van start gegaan. "Het liep enige vertraging op door allerlei administratieve rompslomp, maar nu zijn de werken vertrokken", zegt een tevreden burgemeester François Saeys (Open Vld). "De werken zullen ongeveer een jaar duren. Als alles goed verloopt, kan de nieuwe muziekacademie tegen eind volgend jaar de deuren openen."





De nieuwbouw zal in totaal drie verdiepingen tellen. Normaal gezien was er ook een kelderverdieping, maar omdat die de kostprijs met liefst een miljoen euro de hoogte in dreef, werd die geschrapt uit het project. "Op het gelijkvloers komt er een ruimte voor de dansafdeling", zegt burgemeester Saeys. "Onder andere ballerina's in spe zullen er leren dansen. Er komt een grote polyvalente zaal met podium. Zo kunnen er ook voorstellingen plaatsvinden. Daar komt nog een balletzaal bij, kleedruimte, sanitair, berging en bureel voor directie."





Op de eerste verdieping krijgen alle muziekklassen onderdak, gaande van notenleer over lessen instrument en samenspel. Ook daar is de nodige bergruimte. Tot slot is er in het project ook een zolderverdieping. Die is speciaal bestemd voor de afdeling Woord.





Geert De Rycke De afbraak van de oude vleugel van de academie op het cultuurerf in Stationsstraat is volop bezig.

Tijdelijk in De Puzzel

Omdat de oude vleugel van de academie gesloopt is, krijgt een deel van de leerlingen nu les in de lokalen van de gemeenteschool De Puzzel, aan de Opwijksestraat. De alternatieve locatie zal dienst doen om de periode van de werken te overbruggen. Omdat de site nu een bouwwerf is, zal ook de gemeentelijke speelpleinwerking Zulderkipken komende zomer niet kunnen plaatsvinden op deze plek. Ook hiervoor is een alternatieve locatie gezocht en gevonden in gemeenteschool De Puzzel.