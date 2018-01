Opnieuw vrachtwagen vast in gracht 02u56 0 Foto Geert De Rycke Opnieuw rijdt een vrachtwagenchauffeur die zijn gps volgt in de gracht op het Veer.

Op het Veer in Denderbelle is gisteren in de late namiddag opnieuw een vrachtwagen van 40 ton vastgeraakt in de gracht. Nog maar enkele weken terug, op 19 december, belandde er ook al een vrachtwagen op exact de zelfde locatie in de gracht. De vrachtwagenbestuurders moeten bij Desso zijn in Sint-Gillis-Dendermonde, maar hun gps-toestel stuurt hen altijd via het Veer, waar het vrachtverkeer eigenlijk niet toegankelijk is. De bocht op die locatie is veel te scherp en de vrachtwagens kunnen deze onmogelijk nemen. Een takeldienst moest opnieuw ter plaatse komen om de vrachtwagen uit de gracht te trekken, wat heel wat uren tijd in beslag nam. De chauffeur zelf was niet op de hoogte dat hij hier niet mocht doorrijden, nochtans staan er al een hele tijd borden die hier voor waarschuwen. "Er staat er zelfs meer dan één", reageert burgemeester Francois Saeys (Open Vld). "Maar de chauffeurs volgen meer hun gps dan dat ze naar de verkeersborden kijken. De baan volledig afsluiten is geen optie, want dan kunnen de landbouwers er ook niet meer door. Ik denk dat de chauffeurs gewoon hun gps moeten aanpassen", besluit Saeys. De chauffeur zal alleszins mogen opdraaien voor de takelkosten. (KBD)