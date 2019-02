Opnieuw vos aangetroffen in strop met prikkeldraad Koen Baten

18 februari 2019

12u11 7

In het Oost-Vlaamse Denderbelle heeft het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen een vos aangetroffen in een strop langs de kant van de weg. Het is al de derde vos die zo wordt gevonden, eerder waren er ook meldingen in Lubbeek en Maaseik. Een dierenarts liet het beest inslapen. “Het is onmenselijk om zo'n val te leggen", aldus het opvangcentrum.

Het centrum werd gisteren opgeroepen om een vos te bevrijden die gevangen zat in een strop. De vos zat gevangen met zijn rechter voorpoot in een metalen strop. “Alsof dat ook nog niet genoeg was bleek er rond de strop een hele hoop oude verroeste prikkeldraad te liggen waardoor het dier terwijl hij spartelde nog meer gewond raakte", zegt het centrum in een persbericht. “Toen we het dier konden bevrijden bleek de poot zeker niet meer te redden. Er was een open beenbreuk en enkele pezen hielden de poot nog aan elkaar", klinkt het.

De dierenarts kwam later langs en had besloten om het dier te laten inslapen doordat de verwondingen te groot waren. Het is niet de eerste vos die in zo een strop wordt aangetroffen. In de laatste acht dagen is het al de derde melding die het opvangcentrum kreeg. Ook in Lubbeek en Maaseik werden vossen aangetroffen. In Lubbeek bleek het om een vos te gaan die met een leiband was vastgemaakt, in Maaseik betrof het ook een vos aan een strop.

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren reageert verbolgen over de hele situatie. “Gaat het hier om een dierenhater, een gefrustreerde jager, een psychopaat, of een beetje een combinatie van de drie? We weten het niet”, klinkt het. “Wat we wel weten is dat dit soort praktijken echt onmenselijk is”, aldus het opvangcentrum.

Toen de vzw daar ter plaatse was om de vos op te halen vertelden enkele omstaanders aan de vzw dat er vlak voor hun aankomst al een voertuig gestopt was. “De man die in het voertuig zat probeerde er alles aan te doen om de val en de prikkeldraad onmiddellijk mee te nemen. Wij hebben intussen ook het nodige gedaan met deze informatie. De nummerplaat van het voertuig werd ook doorgegeven aan de politiezone", aldus het centrum. “Wij hopen dat de dader kan geïdentificeerd worden door de politie en dat hij zijn straf niet zal ontlopen.”

