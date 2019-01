Opnieuw prijs: stroompanne in delen van Lebbeke en Wieze door breuk in kabel Koen Baten

28 januari 2019

In Wieze, Denderbelle en Lebbeke hebben heel wat inwoners afgelopen nacht een tijdlang zonder elektriciteit gezeten. Door het vroege uur zal de stroompanne voor de meeste mensen ongemerkt voorbijgegaan zijn.

De oorzaak was deze keer een breuk in een kabel die hersteld moest worden. De hele stroompanne duurde in totaal iets meer dan twee uur. Ook in Moorsel, dat grenst aan Wieze, waren er enkele problemen met de elektriciteit. Intussen zijn alle problemen verholpen en heeft iedereen weer stroom.