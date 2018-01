Opnieuw ingebroken bij jeugdbeweging DIEVEN FORCEERDEN DEUR EN NAMEN KLUIS MET GELD MEE KOEN BATEN

02u51 0 Foto GDR Wouter Van Der Steen en Thijs Van Damme aan het lokaal waar werd ingebroken. Lebbeke Chiro Krikojo is het jongste slachtoffer in de reeks inbraken waar Lebbeekse jeugdbewegingen al enkele maanden door worden geteisterd. De daders braken scharnieren van verschillende deuren af en namen een kluis met een kleine hoeveelheid geld mee. "De schade zal ons meer kosten dan de inhoud van de gestolen kluis", zegt Thijs Van Damme.

Enkele leden van Chiro Krikojo stelden zondagmiddag vast dat er was ingebroken. Scharnieren van verschillende deuren waren afgebroken en ook een raam werd geforceerd. De buit: een kluis met een kleine hoeveelheid geld en de vlag van hun groep. "De buit is bijzonder klein", vertelt Thijs Van Damme, leider bij de groep. "De schade zal ons meer kosten dan de gestolen kluis, want die was onlangs nog leeggemaakt."





Extra maatregelen

Met hoeveel de daders waren, is niet bekend. "Het lokaal dat ze hebben opengebroken, stond vol met muziekinstrumenten, maar deze hebben ze allemaal laten staan. Leuk is het niet, maar we kunnen er niet veel aan veranderen", klinkt het. Voor Chiro Krikojo is het de eerste keer dat er ingebroken werd. De groep denkt na over extra maatregelen. Er is al verlichting die reageert op beweging aanwezig, maar Krikojo wil ook bekijken of er camerabewaking kan geplaatst worden. "Misschien kunnen we daarvoor rekenen op steun van de gemeente, al hopen we wel dat dit niet nog eens gebeurd", aldus hoofdleider Wouter Van Der Steen.





Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er in Lebbeke wordt ingebroken in jeugdlokalen. Verschillende jeugdbewegingen kregen de laatste maanden inbrekers over de vloer. Eén van de inbrekers kon toen gevat worden en werd intussen veroordeeld. Het is onduidelijk of dezelfde dader achter deze feiten zit. Burgemeester François Saeys laat weten dat ze de dader of daders zo snel mogelijk willen vinden. "Onze politiediensten hebben vorige keer de daders snel kunnen vatten. Ook deze keer hopen we snel resultaten te boeken. Het is nog onduidelijk of het om dezelfde dader zou gaan."





Ondertussen hebben de jeugdbewegingen ook samen gezeten met het Lebbeekse bestuur. "Bij deze vergadering hebben we hen gezegd waar ze alvast op kunnen letten om de veiligheid te vergroten", klinkt het. Chiro Krikojo heeft klacht ingediend bij de politie van Lebbeke/Buggenhout.