Oplaadpunt voor elektrische wagens Nele Dooms

22 november 2018

17u29 0

Lebbeke beschikt voortaan over extra oplaadpunten voor elektrische wagens. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Eandis. Er is zopas een oplaadpunt geïnstalleerd op de parking aan het einde van de Begonialaan in de Bloemenwijk. Ook voor elektrische fietsen is een oplaadpunt geplaatst. Dat is voorzien aan de herdenkingssite van de oorlogsslachtoffers in de Hof Ter Varentstraat.