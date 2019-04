Opknapbeurt voor wegdek in enkele straten Nele Dooms

08 april 2019

Er vinden in verschillende straten in Lebbeke onderhoudswerken aan het wegdek voor. Een aannemer gaat aan de slag op woensdag 10 en donderdag 11 april. De toplaag wordt afgefreesd en vervolgens vinden asfalteringswerken plaats voor een nieuw wegdek. Dat gebeurt in Bontegem, ter hoogte van de huisnummers 72 tot 84. Het verkeer kan daar enige hinder van ondervinden. Ook in de Kouterbaan, ter hoogte van huisnummer 62a, vinden frees- en asfalteringswerken plaats. Daar zal het verkeer beurtelings langs de werfzone moeten passeren aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. En tot slot neemt de aannemer het wegdek in de Langestraat, tussen Bareelstraat en Hoge Weg, onder handen. Chauffeurs zullen daar moeten omrijden via de IJzerenwegstraat en de Hoge Weg.