Open Vld zet resultaten financieel beleid in de kijker 31 januari 2018

Open Vld zet de resultaten van het bestuur op financieel en economisch vlak in de kijker. Daarvoor deelden leden aan een supermarkt in Wieze en tijdens de wekelijkse marktdag in Lebbeke winkelkarmuntjes uit. "Hiermee willen we de aandacht vestigen op de financiële initiatieven die de voorbije jaren genomen werden", zegt An Doran van Open Vld. "Zo werden de belastingen verlaagd en allerlei maatregelen genomen om zelfstandigen te ondersteunen. Wie wil, kan subsidies krijgen voor gevelrenovatie van een bestaand handelspand binnen het kernwinkelgebied, voor een verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het centrum en voor aanpassingswerken om van één of meer panden een geschikte handelszaak te maken. Ook het starten van een handelszaak wordt beloond." (DND)