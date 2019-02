Open Vld steigert om idee van grote fuifzaal in centrum: “Te gek voor woorden” Nele Dooms

20u14 0 Lebbeke Oppositiepartij Open Vld is niet te spreken over de beslissing van het nieuwe Lebbeekse gemeentebestuur om prioritair werk te maken van een grote polyvalente zaal in het centrum van de gemeente en pas daarna Zaal Heidehof in Heizijde onder handen te nemen. “Te gek voor woorden”, klinkt het.

Gewezen burgemeester François Saeys (Open Vld) zorgde er de voorbije legislatuur voor dat de gemeente het Heidehof in handen kreeg om er een ontmoetingszaal voor fuiven en eetfestijnen van te maken. De nieuwe coalitie N-VA, CD&V en sp.a/Groen vindt echter dat er een grote zaal in het centrum van Lebbeke moet komen. Het zou daarvoor een terrein naast de brandweer, aan de Flor Hofmanslaan op het oog hebben. “Er is in de eerste plaats grote vraag naar een centrumzaal, dus maken we daar eerst op korte termijn werk van”, klonk het tijdens de jongste gemeenteraad.

Bij Open Vld reageren ze verbouwereerd.”Het is te gek voor woorden om een grote fuifzaal te bouwen in het centrum”, zegt gemeenteraadslid Freya Saeys. “Er is vooral nood aan een middelgrote zaal voor de lokale noden, op schaalgrootte van Lebbeke en onze jeugdverenigingen en waar lokale verenigingen hun activiteiten kunnen organiseren, zoals eetfestijnen en fuiven. Ik denk dat de inwoners uit het centrum ook niet blij zullen zijn met een grote zaal voor fuiven, gezien de mogelijke overlast. Velen zijn blij dat er een einde kwam aan fuiven in Ons Huis en nu dreigt alweer iets anders. We stellen ons ook vragen bij de locatie: een drukke steenweg met zwaar verkeer is onveilig.”

Open Vld blijft pleiten voor een nieuwbouwproject voor het Heidehof. “Dat is de meest efficiënte manier om aan de noden in Lebbeke tegemoet te komen”, klinkt het. “We hebben nu de indruk dat het gebouw zal verkommeren door een project op de lange baan te schuiven. Elke wijk verdient zijn eigen ontmoetingscentrum, dat blijft onze visie.”