Open Vld pleit voor degelijk voetpad in Fortstraat Nele Dooms

07 februari 2019

15u54 0 Lebbeke Oppositieraadslid Ann Doran van Open Vld brak tijdens de jongste gemeenteraadszitting in Lebbeke een lans voor de aanleg van een degelijk voetpad in de Fortstraat in Lebbeke. Bewoners stonden er recent aan de klaagmuur over de verkeersonveiligheid in de straat.

De actie van de buren van de Fortstraat, een smalle straat langs de spoorlijn vlakbij het station van Lebbeke, vond eind december plaats. Aanleiding toen was een nieuw parkeerverbod in de straat, nodig om de rijweg voldoende breed te laten zodat een landbouwer wat verderop met zware machines doorkan. Maar volgens de bewoners is de verkeerstoestand “onhoudbaar”.

“Onze huizen staan direct aan de straatkant, met enkel een erg smal voetpad in slechte staat”, zeggen zij. “Stap je uit de voordeur, dan sta je zo goed als onmiddelijk op straat. Vroeger zorgden geparkeerde wagens dan nog wat voor een buffer, maar dat is er nu ook al niet meer. Wij vragen maatregelen voor meer verkeersveiligheid.”

Gemeenteraadslid Ann Doran (Open Vld) pleitte daarom tijdens de voorbije zitting van de gemeenteraad woensdagavond voor de aanleg van een voetpad. “Dat zal de veiligheid toch al ten goede komen”, stelt zij.

Schepen Jan Vanderstraeten (CD&V) wil echter geen overhaaste beslissingen nemen. “Het klopt dat het voetpad in erbarmelijke staat verkeert”, zegt hij. “Ik ben daarover ook in overleg met de bewoners. Nog deze maand volgt er nogmaals een gesprek. We denken zelf ook dat een voldoende breed voetpad soelaas kan bieden, maar specialisten zijn we niet. Daarom wil ik het dossier ook eerst op de verkeerscommissie bespreken.”

Het antwoord viel bij Open Vld niet echt in goede aarde. De oppositiepartij had liever meteen een goedkeuring van realisatie van voetpaden gezien. “De zaak uitstellen is onze constructieve manier van oppositie voeren teniet doen”, liet François Willems (Open Vld) zich ontvallen.