Open Vld ontvangt Bart Tommelein 24 januari 2018

Lebbeke krijgt op vrijdag 27 januari bezoek van Bart Tommelein. De minister van Energie is gastspreker tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open Vld Lebbeke. Die begint om 19 uur. De gratis receptie wordt opgeluisterd door Dirk Bauters. Iedereen is welkom in Cultuurcentrum De Biekorf, Stationsstraat in Lebbeke. (DND)