Open Vld naar gouverneur met klacht over ICT-budgetten Nele Dooms

15 maart 2019

15u49 0 Lebbeke De nieuwe legislatuur is nog maar dik twee maanden bezig en de eerste klacht bij de gouverneur is al een feit. Oppositiepartij Open Vld heeft klacht ingediend rond de verdeling van het budget voor de aankoop van ICT voor gemeenteraadsleden. Schepenen krijgen het dubbele dan raadsleden.

Omdat dossiers en documenten digitaal te raadplegen zijn, werd in Lebbeke vorige legislatuur al beslist dat gemeenteraadsleden een i-pad ter beschikking krijgen. Dat bespaart meteen ook heel wat papier, omdat de vele documenten daardoor niet meer uitgeprint moeten worden maar online te raadplegen zijn.

De nieuwe meerderheidscoalitie van CD&V, N-VA en sp.a/Groen koos er nu voor om geen i-pads aan te kopen, maar elk gemeenteraadslid een budget te geven om dat zelf te doen. “Alleen krijgen raadsleden hiervoor 500 euro ter beschikking en schepenen 1.000 euro. Het dubbele dus”, zegt Freya Saeys (Open Vld). “Dat verschil in werkingsmiddelen kan voor ons absoluut niet. Daarom zijn we naar de gouverneur gestapt met een klacht tegen deze beslissing.”

De wijzigingen in het ICT-budget zorgden tijdens de gemeenteraad al voor discussie. Schepen van financiën Jan Vanderstraeten (CD&V) liet eerder al verstaan dat het hogere budget voor schepenen bedoeld was zodat ze zich een laptop in plaats van i-pad kunnen aanschaffen. “Schepenen zijn heel veel uren met hun mandaat bezig. Dan werkt een laptop praktischer dan een i-pad en dat kost nu eenmaal meer”, klonk het.