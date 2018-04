Open Vld: "Belastingbetaler zal dupe zijn" PRIVATISERING OCMW-RUSTHUIS STUIT OP 'NJET' VAN CD&V NELE DOOMS

14 april 2018

02u50 0 Lebbeke CD&V wil niet weten van een privatisering van het OCMW-rusthuis. De partij stelt zelfs de gekozen locatie voor de nieuwbouw Solleveld in vraag, wegens 'te klein'. Dat druist lijnrecht in tegen het standpunt van coalitiepartner Open Vld.

Nu het project voor de bouw en exploitatie van een nieuw OCMW-rusthuis in samenwerking met een privépartner door de gouverneur definitief is vernietigd en de gemeente van nul moet herbeginnen, komt CD&V met een duidelijk standpunt: de uitbating van het woonzorgcentrum moet in gemeentelijke handen blijven. Het idee om de zorgtaak uit te besteden aan een commerciële partner verwijst de partij naar de prullenmand.





Scholen voor Morgen

"Alleen voor het optrekken van een nieuwbouw is een publiek-private samenwerking mogelijk", zegt CD&V-lijsttrekker Jan Vanderstraeten. "Onder andere het concept van Scholen voor Morgen is daarop gebaseerd. Een private partner zorgt voor de bouw en de financiering van het geheel. Het OCMW least het gebouw over een twintigtal jaar en wordt zo op termijn de volledige eigenaar van het gebouw. Hierdoor wordt de gemeentelijk begroting niet al te zwaar belast."





De uitbating wil CD&V in eigen handen houden. "Zo verandert er niets voor het personeel en de bewoners", klinkt het. "Op langere termijn kan het rusthuis wel aansluiten bij een zorgbedrijf. Verschillende OCMW's werken dan samen over de grenzen heen. Die schaalvergroting zorgt voor een lagere kostprijs en een hogere kwaliteit."CD&V zal dit voorstel voorleggen tijdens de OCMW-raad. De partij stelt echter ook de aangeduide locatie Solleveld voor de nieuwbouw in vraag. "Het terrein lijkt te klein voor een gebouw van dergelijke omvang", klinkt het. "Bovendien verliest de Chiro daardoor een heel stuk speelterrein. Een nieuwbouw komt beter op de huidige site. Zo blijven ook de bestaande serviceflats nauw verbonden met het nieuwe rusthuis. Assistentiewoningen kunnen in wijken en deelgemeenten komen."





"Puur volksbedrog"

Open Vld haalt zwaar uit naar het voorstel van CD&V. "Puur volksbedrog", zegt burgemeester François Saeys. "Op de huidige OCMW-site is geen plaats voor een nieuwbouw zonder eerst het huidige af te breken. Dan zouden in de tussentijd de bewoners in containers moeten wonen. Een leasing aangaan met de privé voor de nieuwbouw is bovendien evengoed een schuld. Een kleine gemeente als de onze kan zo'n rusthuisdossier op eigen houtje niet aan. Twee jaar geleden zijn we gestart met een duidelijke én unanieme visie over de partijgrenzen heen voor een nieuw rusthuis. Door politieke spelletjes wordt dit teniet gedaan. Dit legt een heel zware hypotheek op onze gemeente en daar zullen de senioren en belastingbetaler de dupe van zijn." De partij van de burgemeester brengt een folder uit om het dossier 'op eenvoudige en verstaanbare manier te duiden'.