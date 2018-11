Opbouw winterdorp van start Nele Dooms

28 november 2018

Lebbeke krijgt ook deze eindejaarsperiode een winterdorp met ijspiste op de Grote Plaats. De opbouw daarvan start al op donderdag 29 november. Werklui starten met de bouw van de grote tent die de Grote Plaats moet overdekken. Naar aanleiding van die opbouw zijn de Grote Plaats en het Kerkplein afgesloten voor alle verkeer op donderdag 29 november en vrijdag 30 november, van 6 tot 20 uur. Meteen daarna geldt er eenrichtingsverkeer aan de Grote Plaats. Chauffeurs kunnen dan alleen nog inrijden via de Brusselsesteenweg. Fietsers mogen wel in beide richtingen blijven rijden. ‘Lebbeke Wintert’ vindt plaats van 7 december tot 6 januari. Een hele eindejaarsperiode lang is iedereen er welkom om te schaatsen. Er staat ook allerlei randanimatie, met onder andere live optredens, op het programma. Op zaterdag 15 december vindt rond het winterdorp een avondkerstmarkt plaats, met een optreden van de Ketnetband. Ook dan zal de Grote Plaats volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Hetzelfde geldt voor zondag 6 januari, omdat dan de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaatsvindt.