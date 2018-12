Opbouw winterdorp met ijspiste volop bezig Nele Dooms

05 december 2018

Er heerst momenteel een grote bedrijvigheid op de Grote Plaats. Personeel van de technische dienst van Lebbeke en vrijwilligers steken er de handen uit de mouwen voor de opbouw van het winterdorp. Ook de ijspiste krijgt vorm. Tegen aanstaande vrijdag 7 december moet de opbouw klaar zijn. Dan staat de feestelijke opening van de schaatsbaan op het programma. Lebbeke ontvangt daarvoor Jetti Paletti en DJ Bart Maesschalck. Het winterdorp bestaat uit diverse chalets waar verenigingen lekkere drankjes aanbieden. Alles is overdekt, zodat onder andere regenweer geen spelbreker kan spelen. Het winterdorp met ijspiste is te bezoeken tot zondag 6 januari. Het gemeentebestuur zorgt op heel wat dagen voor randanimatie en muziek. Onder andere Belle Perez, Sam Gooris, De Ketnetband, Sergio, Paul Severs en DJ’s Like Maarten en Dorothee Vegas van Q-Music komen langs. Elke woensdagnamiddag is er kindergrime. Info: www.lebbekewintert.be.