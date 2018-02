Ook vrees voor onveiligheid op Brusselsesteenweg 24 februari 2018

Verkeersexpert Johan De Mol ziet ook voor de Brusselsesteenweg in Lebbeke in de toekomst extra verkeersonveiligheid.





Op de vroegere site Holbrecht komt daar een nieuw winkelcomplex. Daarvoor wordt de straat heringericht. Er komt, in de richting van Asse, een voorsorteerstrook voor auto's die links willen afslaan, het parkeerterrein op. Het fietspad wordt verlegd langs de parking. "Op deze manier dreigt hier eenzelfde verhaal te ontstaan als aan het kruispunt met de N41", zegt De Mol. "Het is bijna zeker te voorspellen dat ook hier fietsers het slachtoffer zullen worden van afslaand verkeer."





(DND)