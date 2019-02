Ook Lebbeke bekijkt uitstap uit Verko, Buggenhout wil meer garanties voor degelijke huisvuilophaling Nele Dooms

01 februari 2019

10u24 0 Lebbeke Ook het nieuwe gemeentebestuur van Lebbeke bekijkt een mogelijke uitstap uit afvalintercommunale Verko voor de afvalophaling. Dendermonde maakte tijdens haar jongste gemeenteraad ook al een gelijkaardig initiatief bekend. Buggenhout wil “degelijke garanties” voor zij het contract met Verko hernieuwt. Aanleiding zijn de aanhoudende personeelsperikelen bij de intercommunale.

De eerste drie weken van januari werd er gestaakt bij afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare. Een aantal personeelsleden legde het werk neer om vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens te steunen in zijn proces bij de arbeidsrechtbank tegen Verko wegens “discriminatie”. Ondertussen is de man ontslagen en staat het personeel van Verko in twee kampen, stakers en werkwilligen, lijnrecht tegenover elkaar. In het verleden vonden nog al stakingen plaats en de vakbonden sluiten ook de komende weken extra acties niet uit.

Bij de bevolking zette de gebrekkige afvalophaling door de stakingen kwaad bloed. Op heel wat plaatsen bleven huisvuilzakken staan. Voor het nieuwe gemeentebestuur van Lebbeke zijn de aanslepende problemen genoeg om te bekijken om uit Verko te stappen. Dat zegt schepen van milieu Goedele Uyttersprot (N-VA). “Er zijn te veel problemen die vermeden konden worden door een krachtdadiger beleid bij de intercommunale”, zegt ze. “We laten het prijskaartjes bekijken om met een privéfirma voor afvalophaling in zee te gaan of met een andere intercommunale. Tegen het najaar leggen we alles bij elkaar om te beslissen of we de samenwerking met Verko voortzetten of niet.”

In Buggenhout klinkt iets minder harde taal, maar ook daar lijkt een voortzetting van de samenwerking met Verko geen evidentie. In de loop van dit jaar moeten de aangesloten gemeenten beslissen of ze de opdracht voor Verko voor de komende jaren verlengen. “We gaan dat niet zomaar doen”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V) na vragen hierover tijdens de jongste gemeenteraad door oppositiepartijen Vlaams Belang en Open Vld. Raadslid Steven Creyelman sneerde dat “er op den duur meer kans is om de Lotto te winnen dan dat het huisvuil opgehaald wordt”. “Verko moet inderdaad haar verantwoordelijkheid voor de ophaling van huisvuil nemen”, zegt Claeys. “Voor er een nieuwe overeenkomst komt, willen we duidelijke garanties dat de ophalingen in de toekomst beter zullen gebeuren.”

Dendermonde gaf eerder deze week al aan dat de maat voor de stad vol is. Dat gaf schepen van milieu Marius Meremans (N-VA) te kennen tijdens de jongste gemeenteraad. “Verko kreeg van haar bestuurders, de diverse aangesloten gemeenten dus, de verantwoordelijkheid om het afval in te zamelen en daar hapert het. De mensen zijn het beu dat hun afval niet wordt opgehaald en wij ook. Als er niet meteen een duidelijk plan van aanpak komt om de personeelsproblemen aan te pakken, stappen we uit Verko.”

Meer over Verko

politiek

milieuvervuiling

milieu

afval