Ongunstig advies voor GSM-mast aan Rossevaalstraat Nele Dooms

03 april 2019

17u57 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke wil niet dat er een GSM-mast komt aan de Rossevaalstraat. De Telenet-groep heeft hiervoor een aanvraag ingediend.

Telenet wil de GSM-mast graag achteraan op de site Holbrecht inplanten, waar onder andere een paintball-centrum en trampolinepark gevestigd zijn.

“Er werd echter voor dezelfde locatie vroeger al een vergunning afgeleverd om hier parkeerplaatsen te realiseren”, zegt schepen voor Omgevingsvergunningen Mike Torck (Groen). “Er is niet voldoende ruimte voor beide. Voor de uitbouw van deze recreatieve site is voldoende parking toch noodzakelijk. Bovendien zou een mast op deze plek dan in strijd zijn met de afgeleverde vergunning voor parking.”

Torck verwijst bovendien naar een andere GSM-mast die al in de buurt aanwezig is, op zo’n 500 meter van de nieuwe aanvraag. “Die bevindt zich in de Langestraat”, zegt hij. “We willen de operatoren aanmoedigen om hun masten te delen. Dat heeft een minder zware impact op de vrije ruimte en het aanzicht van onze gemeente.”

Om die redenen geeft het gemeentebestuur een ongunstig advies. Het is wel de Vlaamse Overheid die uiteindelijk finaal beslist of de mast er al dan niet komt.