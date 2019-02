Ondernemers richten plaatselijke afdeling Unizo op Nele Dooms

06 februari 2019

09u53 0 Lebbeke Ondernemersvereniging Unizo heeft nu ook een eigen lokale afdeling in Lebbeke. Dat opstart gebeurt onder impuls van plaatselijke ondernemers en middenstanders. “Er is nood aan meer verbinding tussen én impulsen voor de verschillende ondernemers in Lebbeke”, zeggen kersverse voorzitters Rudy Saerens en Astrid De Smedt.

In Oost-Vlaanderen telt Unizo zo’n vijftig lokale afdelingen. Die informeren ondernemers, organiseren activiteiten en zorgen voor meer contacten tussen de lokale ondernemers onderling. Een lokale ondernemersvereniging betekent ook een grote meerwaarde op het vlak van communicatie met een gemeente- of stadsbestuur. Net daarom gaan ze nu ook in Lebbeke voor een eigen plaatselijke Unizo-afdeling.

“Er is dringend nood aan dat Lebbeekse ondernemers meer contact met elkaar hebben. Zo kunnen noden en behoeften ook duidelijker worden”, zegt voorzitter Rudy Saerens van Kwaliteitsslagerij Saerens in de Opwijksestraat. “Er zijn genoeg middenstanders gevonden in de gemeente om hun schouders onder het initiatief te zetten. We zijn ervan overtuigd dat Unizo Lebbeke van grote betekenis zal zijn voor de ondernemers. Er ligt behoorlijk wat werk op de plank om een middenstandsvriendelijker klimaat te scheppen in de gemeente en de lokale handel extra impulsen te geven. Dankzij het vrijwillig engagement van enkele Lebbeekse ondernemers uit diverse sectoren, kunnen we samen werken aan een mooie toekomst voor het ondernemerschap in Lebbeke.”

Unizo Lebbeke wil alle types van ondernemers in haar organisatie verenigingen. “We zullen er ook alles aan doen om de ondernemers goed te informeren”, zegt co-voorzitter Astrid De Smedt van Ster Reizen. “We willen bovendien werken aan een goede communicatie tussen ondernemers onderling, maar zeker ook met het gemeentebestuur. Daar kunnen volgens ons heel mooie initiatieven uit komen die de Lebbeekse middenstand en de winkelkern van Lebbeke ten goede komen.”

De nieuwe plaatselijke Unizo-afdeling kan alvast op steun van het nieuwe Lebbeekse gemeentebestuur rekenen. Daar reageren ze positief op de oprichting van de ondernemersvereniging. “Als schepen van Lokale Economie juich ik de opstart van Unizo Lebbeke toe”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Zo krijgen de vrije beroepers, kleine en middelgrote bedrijven in onze gemeente een duidelijke stem. De organisatie kan de brug vormen tussen beleid en ondernemerschap. Dat komt goed uit, want met het nieuwe schepencollege willen we de komende jaren sterk inzetten op participatie en inspraak, ook voor onze ondernemers.”

Bij Unizo zelf juichen ze de opstart van de Lebbeekse afdeling toe. “We kijken er erg naar uit ook met de Lebbekenaren samen te werken voor een meer ondernemersvriendelijk klimaat in deze gemeente”, zegt Jos Vermeiren, directeur Unizo Oost-Vlaanderen. “We staan graag zo dicht mogelijk bij de ondernemers om hun belangen te behartigen op alle niveaus, van in de Wetstraat tot in de dorpsstraat.

Het startschot voor het Lebbeekse Unizo werd gegeven in gemeenschapscentrum De Biekorf. Lebbeekse ondernemers die ook willen meewerken, kunnen zich melden bij regioverantwoordelijke Reinout Maus, via reinout.maus@unizo.be.