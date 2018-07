Onbeperkt plezier tijdens Meelestraut Keirremis 04 juli 2018

02u30 0 Lebbeke In samenwerking met zes lokale verenigingen biedt het feestcomité een volgende editie van 'Meelestraut Keirremis' in Wieze aan.

Dankzij een uniek concept bieden zij een heel weekend onbeperkt speelplezier voor kinderen in de Aalstersestraat.





Kinderen krijgen een bandje en kunnen daarmee genieten van allerlei attracties, workshops, grime, de hairdressing en ballonplooien. Naast een buikschuifpiste zijn ook een ballenbad, een groot springkasteel, een basejump, het kinderrad, zwiermolen en draaimolentje voorzien. De kinderattracties openen op zaterdag 7 juli vanaf 14 uur. Een burenreceptie als officiële opening van de kermis vindt plaats om 16 uur, met een huldiging van de 'buren van het jaar'. Buikschuiven kan vanaf 18 uur. DJ Finding Eugene komt langs met zijn mobiele streetact en muziek om 19 uur. Op zondag 8 juli staat vanaf 's morgens vroeg een rommelmarkt op het programma. Om 11 uur zorgt The Belgian Blend Pipe Band voor muziek. Wie wil, kan vanaf 14 uur zijn karikatuur laten tekenen door Maggy Jacqmin.





Voor senioren brengen Accordeonist Rony Deprins en de Line Dance Groep 'Love for Dance' animatie. Om 16 uur komt pianist Toby, "de beste straatmuzikant ter wereld", langs. Er is ook straattheater met 'Manneken's Pis', bekroond met diverse internationale prijzen. (DND)