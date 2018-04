Omnisportkamp doet kinderen bewegen 07 april 2018

Het Omnisportkamp dat de sportdienst van Lebbeke deze paasvakantie organiseert, is weer een groot succes.





Met honderd deelnemers per dag is het sportkamp volledig volzet. Gisteren zorgden de monitoren voor een extra verrassing door verkleed op te dagen voor de activiteiten. "Tijdens een omnisportkamp laten we de kinderen proeven van verschillende sporten", zegt Wendy Cooreman van de Sportdienst. "Het kan hen aanzetten om daarna één van die sporten te blijven beoefenen en dus te blijven bewegen."





Deze week kwamen lacrosse, cluedo, zeemeerminzwemmen, ropeskipping, skateboarden, voetbal, badminton, parachuttespelen en spikebal aan bod. (DND)