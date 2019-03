Oktoberfeesten krijgen vervolg Nele Dooms

12 maart 2019

17u07 0

De Wieze Oktoberfesten die vorig jaar, na een pauze van meer dan dertig jaar, nieuw leven werden ingeblazen, krijgen een vervolg. De organisatoren Brouwerij De Brabandere, de Oktoberhallen en Radar Events zullen ook dit jaar een nieuwe editie organiseren. De legendarische feesten duurden op hun hoogtepunt zestien dagen lang en deden meer dan 200.000 feestvierders naar Wieze afzakken. In september 2018 werd die sfeer van toen weer tot leven gebracht in de Oktoberhallen, met succes. Het werden twee memorabele, muzikale avonden in een leuke en vriendschappelijke sfeer, met kip aan’t spit, Dirndls, Lederhosen, Bratwursten en zelfs een zingende Jean-Marie Pfaff. Het speciaal voor de gelegenheid gebrouwen Wieze Festbier vloeide rijkelijk. “Omdat bij de succesvolle herlancering van de Oktoberfeesten meteen de roep klonk om er een jaarlijks gebeuren van te maken, zorgen we nu voor een tweede editie”, klinkt het bij de organisatoren. De Wieze Oktoberfeesten keren terug op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober. Volgende week zullen de organisatoren al meer informatie geven over de invulling van het gebeuren.