Oktoberfeesten keren terug met Jean-Marie Pfaff Fresco Oktoberhallen volledig opgeknapt voor feesten Nele Dooms

03 september 2018

15u55 1 Lebbeke Braadworsten, kip aan 't spit en vriendschappelijke sfeer, gecombineerd met heel veel bier. Dat worden de basisingrediënten voor de terugkeer van de Oktoberfeesten. Jean-Marie Pfaff zal voor een special act zorgen. De grote fresco van de Oktoberhallen ziet er weer als nieuw uit.

Voor een ambiancevolle, muzikale avond, is een speciale programmatie uitgewerkt. Een Oberbayernorkest moet voor de authentieke stemming van weleer zorgen. Ook de muzikanten van Alpenfever en Freddy Wally, die Duitse songs van de jaren vijftig tot nu brengt, komen langs. Daarnaast tekenen Bayern Burlesque acts, de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem, huisorkest Die Verdammte Spielerei, de Retronettes en accordeonist Johan Veugelers present.

Dennie Christian zorgt voor een concert en zal daarbij met een wel heel bijzondere gast op het podium staan; Jean-Marie Pfaff, voormalig doelman van Bayern Munchen, bakermat van de Oktoberfeesten. "Ik heb alleen maar de mooiste herinneringen aan Oktoberfeesten", zegt hij. "Ik ben ook vaak als jong ventje in Wieze geweest en heb daar altijd enorm van genoten. Plezier maken, samen zijn en vriendschap zijn de belangrijkste aspecten en ik vind het geweldig dat de organisatoren dit nu tot leven willen brengen."

De Oktoberfeesten, die jarenlang in Wieze door de toenmalige Brouwerij Van Roy georganiseerd werden, zijn dan ook legendarisch. Op hun hoogtepunt duurden ze zestien dagen en lokten ze meer dan 200.000 feestvierders naar de Oktoberhallen. Die feesten blazen Brouwerij De Brabandere, de Oktoberhallen en Radar Events nu nieuw leven in. Deze maand staan ze opnieuw op de agenda, na 32 jaar.

"De vraag naar een terugkeer van de Oktoberfeesten bleef maar van alle kanten komen", zegt Gilbert Van Brempt van de Oktoberhallen. "Met enkele geschikte partners wagen we het er nu op om de feesten terug te laten komen. Met respect voor de rijke traditie en het verleden, willen we heel wat mensen content maken. Al beseffen we dat we met het initiatief toch een andere, nieuwe generatie moeten weten aan te spreken. De bezoekers van toen zijn ondertussen ook minstens dertig jaar ouder geworden."

Natuurlijk zullen vooral liters bier niet ontbreken. "Geen Oktoberfeesten zonder bier", klinkt het bij brouwerij De Brabandere. "Maar een zwaar bier is uit den boze voor zo'n feest, want er moet genoeg gedronken kunnen worden zonder problemen. Er is dus een Festbier gebrouwen, een volwaardig bier met laag alcoholgehalte maar toch genoeg body. Laat de kraan dus maar lopen het hele weekend."

Voor de comeback van de Oktoberfeesten is zelfs de reusachtige fresco aan de muur van de Oktoberhallen in zijn oude glorie hersteld. "Ik wilde geen feesten zonder deze muurschildering", zegt Van Brempt. "De doeken die de fresco jarenlang afdekten zijn verwijderd, de houten panelen gestofzuigd en opgesmukt. Het resultaat is wondermooi. Veel bezoekers zullen een traan wegpinken als ze dit zien. De tekening is waar de Oktoberfeesten voor staan: een feest van de vriendschap."

De Oktoberfeesten vinden plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 september. Toegangskaarten kosten 35 euro. Info en tickets: www.wiezeoktoberfeesten.be.