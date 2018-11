Okra Heizijde verkent Ieper en omgeving Nele Dooms

13 november 2018

De seniorenvereniging Okra van Heizijde in Lebbeke liet zich inspireren door de herdenkingen rond Wereldoorlog I om een uitstap te plannen. Het gezelschap trok richting Zillebeke en Ieper. “We brachten een bezoek aan de indrukwekkende Land-Art-Installatie ComingWorldRemerberMe in het provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke”, zegt Roger Meert, teamleider van Okra Heizijde. “In Ieper volgde een rondleiding langs de belangrijkste bezienswaardigheden”. Okra sloot de dag af aan de Menenpoort, waar de leden de Last Post bijwoonden. “We legden er ook een bloemenkrans neer”, zegt Meert.