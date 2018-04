Okra Heizijde bezoekt station 05 april 2018

De leden van seniorenvereniging Okra Heizijde uit Lebbeke trokken op uitstap naar Antwerpen. Op het programma stond een bezoek en rondleiding aan het Centraal Station van Antwerpen. "Bovendien gingen we ook een kijkje nemen in het Vlaams Verkeerscentrum", zegt Roger Meert, teamleider van OKRA Lebbeke-Heizijde. "Het was een heel boeiende reis. Iedereen heeft er van genoten."





(DND)