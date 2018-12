OCMW doet genieten van eindejaarsfeest Nele Dooms

19 december 2018

18u21 1 Lebbeke Er heerste woensdag een gezellige drukte in de Biekorf in Lebbeke. Het OCMW van Lebbeke organiseerde er een groot eindejaarsfeest voor haar cliënten. Dat is ondertussen een jaarlijkse gewoonte.

Meer dan honderd personen schreven zich in voor het feest. Zij werden vergast op een optreden van Gino Verano en kregen een aperitief met hapjes. Daarna volgde een lekkere maaltijd met een buffet. Kinderen konden zich ondertussen een gek kapsel en glittertatoos laten aanmeten. Ook circusschool Sarakasi was aanwezig om de kinderen circusacts aan te leren. Tussendoor was er muziek van Dirk Daené.

“Het is ondertussen de zevende keer dat we onze cliënten een eindejaarsfeest aanbieden”, zegt OCMW-Voorzitter Christoph De Backer. “Op die manier proberen we de inwoners van Lebbeke die het niet altijd even makkelijk hebben toch ook de kans te geven om van de feestdagen te genieten. Dat valt duidelijk in de smaak, want al in november duiken heel wat vragen naar het feest op. Voor velen is dit dan ook een moment om even de zorgen te vergeten.”

Een team personeelsleden van het OCMW stond klaar om het feest in goede banen te leiden. Voor minder mobiele feestvierders werd een bus ingelegd om hen van en naar de Biekorf te brengen. “En zowel volwassenen als kinderen krijgen een geschenkje”, zegt Charlotte De Smet, voorzitster Sociaal Beleid. “Daarvoor konden we weer rekenen op de steun van heel wat lokale handelaars en leveranciers die het feest sponsoren.”