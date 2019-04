NMBS wacht op voorstellen voor toekomst stationsgebouw Nele Dooms

18 april 2019

13u52 1 Lebbeke De NMBS staat open voor realistische voorstellen voor de toekomst van het stationsgebouw in Lebbeke en wacht op suggesties. Dat blijkt uit het antwoord van bevoegd minister François Bellot op een parlementaire vraag van federaal parlementslid Stefaan Van Hecke op aangeven van Groen Lebbeke.

Het stationsgebouw staat al meer dan een jaar volledig leeg. Tot november 2017 was er nog een broodjeszaak gevestigd in het gebouw. Maar sinds die gesloten is, staat het verkommeren. Dat doet bij Tim Pollet, voorzitter van Groen Lebbeke en kandidaat op de Vlaamse Groen-lijst in Oost-Vlaanderen, vragen rijzen.

“Welke toekomst is weggelegd voor stationsgebouw van Lebbeke?”, zegt hij. “Het is erg jammer dat dit gebouw leeg staat. Daar moet verandering in komen. Een aangename en levendige stationsbuurt komt alleen maar ten goede aan de omgeving en het maakt het ook aangenamer voor de meer dan 500 pendelaars die er dagelijks de trein nemen. Het stationsgebouw krijgt dus liefst zo snel mogelijk een nieuwe bestemming.”

De NMBS bevestigde op vraag van parlementslid Van Hecke dat het er niet in slaagde een nieuw concessiecontract af te sluiten. Geïnteresseerden om het gebouw een invulling te geven, mogen zich altijd melden.