Nieuwe zomeractiviteiten voor twaalfplussers 25 april 2018

De sportdienst en jeugddienst van Lebbeke zijn van plan om deze zomer uit te pakken met een nieuw initiatief. Het gaat om een reeks nieuwe zomeractiviteiten speciaal voor kinderen ouder dan twaalf jaar. Die worden aangeboden onder de noemer 'Spuuww op avontuur. Enkel voor durvers vanaf twaalf jaar'.





Op het programma staan onder andere een bezoek aan Comics Station in Antwerpen, een railbike en afvaart van Lesse met kajak, uitleven op trampoline en met paintbal en een vlottentocht en hoogteparcours in Gent.





Meer informatie over de activiteiten is te verkrijgen bij de sportdienst van Lebbeke, via 052/468.294 of wendy.cooreman@lebbeke.be. (DND)