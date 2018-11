Nieuwe weg heeft Niepte Nele Dooms

14 november 2018

16u30 0

De gemeenteraad van Lebbeke gaf zijn akkoord over een nieuwe straatnaam in de gemeente. Voor de nieuwe weg tussen de Opwijksestraat en de Korte Weverstraat moest een naam gekozen worden. Dat is “De Niepte” geworden.