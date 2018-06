Nieuwe voetpaden voor Rossevaalstraat 16 juni 2018

De nieuwe voetpaden in de Rossevaalstraat in Lebbeke krijgen vorm. Maandag start de aannemer met heraanleg van de greppels, boordstenen en voetpaden. De voorbije maanden werden al de nutsleidingen in de straat vernieuwd. Die klus is nu klaar, zodat de eigenlijke aanleg van voetpaden kan starten. Ook het vernieuwen van de asfaltverharding en plaatselijk herstellen van de riolering zijn voorzien. De werken vinden plaats in het deel tussen de spoorlijn en de Grote Snijderstraat. Naar aanleiding van deze werken, zullen chauffeurs moeten omrijden. Er is een wegomleiding voorzien via de Stationsstraat, de Baasrodestraat en de Grote Snijdersstraat. Het einde van de werken is voorzien voor eind september. (DND)