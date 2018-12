Nieuwe voetpaden voor Konkelgoedstraat Nele Dooms

12 december 2018

16u13 0 Lebbeke De Konkelgoedstraat in Lebbeke krijgt nieuwe voetpaden. Het gemeentebestuur wil niet langer wachten op de goedkeuring van een groter subsidiedossier omdat de huidige voetpaden zich in zo slechte staat bevinden.

“Normaal gezien hoorde een heraanleg van de Konkelgoedstraat bij het rioleringsproject van de Rossevaalstraat en kunnen we daar subsidie voor krijgen”, zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). “Maar omdat voor de Rossevaalstraat een lozingspunt al ontkoppeld is van de beek, zodat die niet langer vervuild geraakt, is er voor de hogere overheid geen hoogdringendheid meer voor dit rioleringsdossier. En dus komt er ook maar geen goedkeuring van de subsidie. De voetpaden in de Konkelgoedstraat liggen er echter zo slecht bij, dat een heraanleg nog langer uitstellen niet verantwoord is. Daarom koppelen we dit los en zullen we deze opknapbeurt zelf financieren.”

In eerste instantie zal Eandis de nutsleidingen in deze straat ondergronds brengen. De gemeenteraad gaf daar tijdens haar jongste vergadering het fiat voor. “Door die ingreep zullen in de toekomst minder palen op het voetpad staan, zodat voetgangers en andersvaliden een betere doorgang hebben”. De nutsleidingen ondergronds brengen kost zo’n 14.000 euro.