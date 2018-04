Nieuwe verkeerssituatie door werken 16 april 2018

De verkeerssituatie op de Brusselessteenweg wijzigt vanaf vandaag. Hoofddoel van de aanpassing is filevorming verminderen. Het betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt. Tegelijkerheid wordt er een extra linksafslagstrook gerealiseerd, ter hoogte van het nieuwe koopcentrum vlakbij de Lange Minnestraat. De verkeersmaatregelen die er tot nu waren, veranderen vanaf deze ochtend.





Het verkeer komende uit Brussel zal rechtdoor de Brusselsesteenweg kunnen volgen, langs de werken. Verkeer vanuit Lebbeke moet rondrijden via D'Helst naar de Korte Minnestraat. Hiervoor wordt in D'Helst gedeeltelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Deze straat inrijden vanuit de Korte Minnestraat mag tijdelijk niet.





