Nieuwe verkaveling aan kerkhof 08 juni 2018

Er komt een nieuwe verkaveling in de Kerkhofstraat in Wieze, rechtover het kerkhof. Sibomat NV wil de site verkavelen in twaalf loten voor halfopen en gesloten bebouwing en heeft daarvoor een verkavelingsaanvraag ingediend. De gemeenteraad verklaarde zich alvast akkoord met het tracé van de wegenis om de verkaveling te ontsluiten. De Kerkhofstraat krijgt hiervoor een zijstraatje van zes meter breed. (DND)