Nieuwe toekomst voor Heidehof HUIDIG COMPLEX MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWBOUW NELE DOOMS

07 juli 2018

02u39 0 Lebbeke Zaal Heidehof in Heizijde krijgt een nieuwe toekomst. Er komt een nieuwbouw in de plaats van het huidige complex. Buurtbewoners en plaatselijke verenigingen krijgen inspraak in het ontwerp.

Het Buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde ziet de huidige gang van zaken rond Zaal Heidehof graag gebeuren. Vorige zomer stond Heizijde nog op stelten om de plannen van de vzw Dekenale Werken om van de kerk een grote fuifzaal te maken. Door het massale protest stuurde het die plannen bij en besliste in een openbare verkoop van kerk en de naastgelegen Zaal Heidehof. Het gemeentebestuur slaagde er uiteindelijk in om tot een akkoord te komen met de vzw om het Heidehof en de pastorie tussen beide te ruilen.





Nu die deal rond is, kan Zaal Heidehof een nieuwe toekomst krijgen. "We gaan resoluut voor een nieuwbouw", zegt schepen François Willems (Open Vld). "Het huidige Heidehof is zo versleten dat een renovatie veel te duur zou uitvallen en de mogelijkheden om tot een degelijke zaal te komen te zeer beperkt. Met een nieuwbouw kunnen we het complex meteen ook wat groter maken dan nu het geval is."





Het gemeentebestuur hoopt om tegen het voorjaar van 2019 een definitief ontwerp klaar te hebben. Het zal daarvoor een studiebureau aanstellen. Maar in eerste instantie krijgen buurtbewoners, plaatselijke verenigingen en gebruikers van de zaal hun zeg. "Zij kennen perfect de noden en kunnen ons zeggen wat er precies nodig is, zegt Willems.





Verdieping op nieuw complex

Onder andere het Buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde volgt de zaak op de voet en was mee aanwezig tijdens de infomarkt met inspraakmoment in het Heidehof. "Uit een bevraging bij bewoners blijkt dat zij heel graag een groene plek in het centrum willen, waar kinderen kunnen spelen en ouders op een bankje bijpraten. Speelruimte, park en bankjes rond het nieuwe Heidehof zijn dus zeker welkom", zegt Johan Verbelen. "We geven ook door dat een middelgrote zaal de beste oplossing is om lokale verenigingen plaats te geven om te fuiven, eetfestijnen en andere activiteiten te organiseren. De zaal wordt best een ontmoetingscentrum voor jong en oud."





Het Lebbeekse schepencollege is alvast te vinden voor een nieuwe zaal die plaats biedt aan zo'n 350 mensen. "Dat is toch nodig om lokale verenigingen hun ding te laten doen", zegt Willems. "Ook keuken en toog worden voorzien, mogelijks ook een podium. De zaal krijgt het nodige sanitair en verschillende bergingen als stockageruimte."





De gemeente wil zelfs een verdieping op het nieuwe complex. "Dat kan een jeugdcafé en vergaderruimte worden", zegt Willems. "Een beetje zoals het huidige Jeugdontmoetingscentrum in Lebbeke. Links van het gebouw kan een petanqueplein komen. Een speeltuin komt best goed in het zicht om zoveel mogelijk sociale controle te hebben. Ook genoeg parking en fietsenstalling zijn nodig."