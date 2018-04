Nieuwe speelplaats voor kleutertjes De Puzzel 20 april 2018

02u47 0

De kleutertjes van gemeenteschool De Puzzel, aan de Opwijksestraat in Lebbeke, kunnen voortaan op een nieuw aangelegde speelplaats ravotten.





Eerder werd al het speelterrein van de lagere school aan de overkant van de straat heraangelegd, nu gebeurde hetzelfde met de kleuterspeelplaats. De werken zijn net klaar. "Het hele terrein kreeg een nieuwe betegeling", zegt juf Liesbeth Moortgat. "Vanaf nu staan er ook nieuwe speeltoestellen, zoals een grote piratenboot, een draaimolen, een glijbaan en verschillende zithoekjes. De ondergrond bestaat uit zachte valtegels voor de veiligheid." Een officiële opening vindt op zaterdag 21 april plaats, tussen 10.30 en 12.30 uur. De leerlingen brengen dan in première hun Puzzellied en er is een opendeur in de kleuterklassen. Iedereen is welkom. (DND)