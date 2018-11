Nieuwe single voor Mayke Vanes Nele Dooms

30 november 2018

12u01 0 Lebbeke Zangeres Mayke Vanes uit Lebbeke heeft een nieuwe single klaar. “Anders is het te laat” is een Vlaamse popsong waar ze zelf de tekst voor schreef.

Marijke Van Eessen, zoals Mayke Vanes echt heet, staat normaal gezien in de bakkerij De Wiezebakker, die ze samen met haar man Peter Swyngedouw uitbaat in Wieze. Maar met regelmaat van de klok staat ze op het podium als zangeres en duikt ze de studio in. Resultaat daarvan is de nieuwe single “Anders is het te laat”.

“Daarvoor heb ik zelf de tekst geschreven”, zegt Mayke Vanes. “Ik blijf trouw aan mijn gekende stijl van Vlaamse popsong. Gaandeweg timmer ik aan mijn reputatie en dat werpt ondertussen zijn vruchten af. Ik ben heel blij dat ik op heel wat radiostations te horen ben.”

De single is verkrijgbaar via alle belangrijke download en streaming portals.