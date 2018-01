Nieuwe single voor Mayke Vanes 02u46 0 Foto De Rycke Mayke in de bakkerij. Lebbeke Mayke Vanes uit Lebbeke pakt uit met een nieuwe singel. 'Hey na na na' is een Vlaamse cover van de hit 'Nah Neh Nah' van Vaya Con Dios. "Op het podium word ik een ander mens", zegt ze.

In het dagelijkse leven staat Marijke Van Eessen tussen de broden en het gebak, mee in de bakkerij De Wiezebakker van haar man Peter Swyngedouw in Wieze. De vrije tijd vult ze echter met muziek. Marijke timmert enthousiast aan een carrière als solozangeres. Ze zingt dan ook al ettelijke jaren. "De allereerste stapjes op het podium maakte ik samen met oudere zus Franka", vertelt Marijke. "Toen kreeg ik de smaak te pakken. In 2011 besloot ik als Mayke Vanes een solocarrière uit te bouwen. Ik heb mijn hart verloren aan het podium. Als ik op de planken sta, word ik een ander mens. Ik treed op tijdens seniorennamiddagen, wijkfeesten en verjaardagsfeestjes, zowel met live muzikanten als met muziek on tape."





Het repertoire van Mayke is groot: van schlagers en eigen nummers, over covers tot Franse chansons en zelfs rock-'n-roll en disco. Door de voorbije jaren samen te werken met diverse muzikanten en orkesten, deed de zangeres ook extra ervaring op. De nieuwe single 'Hey na na na' is opgepikt door Radio 2. "Daar ben ik erg blij om", zegt ze. "Meest tevreden stemt me dat de fans me melden dat ze echt genieten van dit nieuwe nummer. Mensen zien genieten, geeft me een fijn gevoel."





De single 'Hey Na Na Na' is verkrijgbaar via alle belangrijke internet-portals. Mayke Vanes boeken, kan via info@maykevanes.be of 053/77.46.96. (DND)