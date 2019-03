Nieuwe showcase voor I Believe om tienjarig bestaan te vieren Nele Dooms

28 maart 2019

13u34 0 Lebbeke Tien jaar bestaat I Believe en dat viert de Lebbeekse dansgroep met zeven opvoeringen van een nieuwe showcase. Street en breakdance vormen de rode draad, net als heel veel muziek van Michael Jackson die dit jaar net tien jaar dood is.

De spraakmakende reportage Leaving Neverland bracht recent Michael Jackson nog in opspraak, maar bij I Believe laten ze er zich niet door afschrikken om toch voor zijn muziek te kiezen om hun showcase op te baseren. “De king of pop is overleden in het jaar dat I Believe werd opgericht”, zegt Jimmy Robberechts. “Zijn carrière en leven zijn altijd stormachtig geweest, maar het is en blijft een uitzonderlijke artiest op vocaal, dans en artistiek vlak. Hij is inspiratiebron voor tal van artiesten en zijn muziek vormde een rode draad doorheen het bestaan van I Believe. Daarom kozen we ervoor om ook onze nieuwe showcase daarop te baseren.”

I Believe groeide in tien jaar tijd tot danscentrum met naam en faam in de wijde omgeving. “Klassieke stijlen komen bij ons niet aan bod”, zegt Robberechts. “Wel hiphop, breakdance, streetdance, popping en locking. Denk aan de Step Up-films en je hebt een beeld van de stijl die wij brengen. Er is altijd spektakel verzekerd en dat zal ook voor onze nieuwe show het geval zijn. De voorbije jaren kwamen er ook andere afdelingen bij met onder andere moderne dans en kinderdans.”

Zeven keer zal I Believe op de planken staan met de nieuwe show. “180 dansers geven het beste van zichzelf”, klinkt het. “En om voor een goede setting te zorgen, lieten we een oplegger aan licht- en klankmateriaal voor allerlei visuele effecten aanrukken.”

Voorstellingen van “Golden Tribute” vinden plaats op vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart, zondag 31 maart, vrijdag 5 april en zaterdag 6 april. Iedereen is welkom bij I Believe, aan de Rossevaalstraat in Lebbeke. Info: www.i-believe.be.