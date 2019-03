Nieuwe padelterreinen voor tennisclub Hof ter Burst Nele Dooms

13 maart 2019

11u43 0

Tennisclub Hof ter Burst, aan de Hof ter Burstbaan in Lebbeke, beschikt voortaan over twee nieuwe padelterreinen. Padel is een combinatie van tennis en squash. “De sport is serieus in opmars en mocht daarom niet langer in het aanbod van onze club ontbreken”, zegt Philippe Semal van TC Hof ter Burst. “Het is een manier om alle generaties te blijven bereiken. De sport is minder belastend voor de gewrichten, wat een voordeel is voor volwassenen van alle leeftijden die graag sportief bezig zijn en blijven. Iedereen is er overigens snel mee weg, ook al heb je nog nooit een racketsport gespeeld.” Met de nieuwe padelterreinen heeft Hof Ter Burst een primeur in de gemeente, want een dergelijke accommodatie was er in Lebbeke nog niet. “We beschikten al over 5 indoor- en 8 outdoorterreinen voor tennis en 6 beachtennis- en beachvolleyterreinen”, zegt Semal. “Vanaf nu moeten dorpsgenoten ook niet meer uitwijken naar andere regio’s om padel te kunnen spelen.” Wie de komende weken een padelterrein reserveert, krijgt er een padelinitiatie bovenop.