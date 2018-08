Nieuwe opslagtanks voor Vondelmolen Nele Dooms

23 augustus 2018

15u19 0 Lebbeke Peperkoekproducent Vondelmolen in Lebbeke vernieuwt haar tankenpark in haar bedrijf op de Dendermondsesteenweg. Zopas arriveerden er ettelijke grote vrachtwagens vanuit Portugal om de nieuwe inox tanks te leveren.

"In deze tanks slaan we vloeibare stropen, zoals honing op, die gebruikt worden als ingrediënt in onze peperkoek", zegt zaakvoeder Jan Borms. "De nieuwe tanks vervangen een deel oudere en er komen er ook meer dan vijf extra bij. Op die manier verdrievoudigen we onze opslagcapaciteit." Hiermee optimaliseert Vondelmolen onder andere het extern transport om grondstoffen aan te leveren. "Dit zal toch al gauw een daling van meer dan honderd vrachtwagens per jaar met zich meebrengen", becijfert Borms. "Dat is niet niets in een woonbuurt als de Dendermondsesteenweg en bovendien goed voor het milieu. Dankzij de nieuwe, grotere tanks kunnen we grondstoffen immers in grotere hoeveelheden in één keer laten komen, in plaats van diverse kleinere transporten te regelen." Ook intern zal dankzij de nieuwe tanks efficiënter gewerkt kunnen worden. "De investering zorgt wel voor een betere ergonomie voor de werknemers", zegt Borms. "Bovendien gaan we met dit project verspilling tegen, omdat de grotere recipiënten voor minder kleef- en restverlies zorgen. Alles is bovendien veel preciezer af te wegen." Het nieuwe tankenpark kost Vondelmolen meer dan een miljoen euro.