Nieuwe muziekacademie tegen juni klaar Nele Dooms

25 februari 2019

16u09 0 Lebbeke De nieuwe muziekacademie van Lebbeke moet normaal gezien tegen juni klaar zijn. Dat zegt schepen van kunstonderwijs Goedele De Cock (sp.a). Een officiële feestelijke opening wordt in augustus voorzien.

De gebouwen van de vroegere muziekacademie, op het Cultuurerf aan de Stationsstraat, zijn gesloopt en in de plaats verrijst een nieuw complex van 1.700 vierkante meter. De werken zijn sinds het voorjaar vorig jaar bezig. De nieuwbouw telt drie bouwlagen, waarvan de bovenste verdieping onder een zadeldak. Op het gelijkvloers krijgt de dansafdeling onderdak, een grote polyvalente zaal met podium incluis. Daar komt nog een balletzaal bij, kleedruimte, sanitair, berging en bureel voor directie. Op de eerste verdieping komen alle muziekklassen, gaande van notenleer over lessen instrument en samenspel. De zolderverdieping is bestemd voor de afdeling Woord.

Voor een prijskaartje van 2.250.000 euro wordt een milieuvriendelijk en energiezuinig gebouw opgetrokken, inclusief zonnepanelen op het dak. “De officiële opening zal plaatsvinden tijdens Feest op het Erf, dat jaarlijks op 15 augustus plaatsvindt”, zegt De Cock. “Voor ouders en leerlingen komt er een officieel kennismakingsmoment op 31 augustus.”