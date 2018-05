Nieuwe muziekacademie opent volgend jaar BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LEGGEN EERSTE STEEN NELE DOOMS

01 juni 2018

02u50 0 Lebbeke De bouw van de nieuwe academie van Lebbeke is gisteren echt begonnen. De burgemeester en zijn schepenen kwam de eerste steen leggen van het gebouw aan de Stationsstraat, dat in mei 2019 klaar moet zijn. Prijskaartje: 2,25 miljoen euro.

Veiligheidshelmen op het hoofd, truweel in de hand, mortel klaar. Daarmee gingen burgemeester François Saeys (Open Vld) en enkele van zijn schepenen gisterennamiddag aan de slag voor de eerstesteenlegging. De funderingswerken van het nieuwe academiegebouw zijn net achter de rug en het plateau gegoten. "Bij het eerste metselwerk voor de muren hoort ook een eerste steen", zegt Saeys.





Een nieuwe muziekacademie is broodnodig. De jongste tien jaar evolueerde de Lebbeekse Academie voor Muziek, Woord en Dans met een flinke groei aan leerlingen. Het aantal cursisten steeg van 578 naar liefst 1.060. "Met deze uitbreiding groeide ook het cursusaanbod", zegt schepen van Kunstonderwijs Maria Van Keer (CD&V). "Ons academiegebouw was dus veel te klein geworden. Bovendien was het tot de draad versleten. Omdat we in de toekomst een verdere groei verwachten, drong een ruimere nieuwbouw zich op."





Gesloopt

Het vroegere gebouw werd volledig gesloopt. Het nieuwe complex van 1.700 vierkante meter groot krijgt drie bouwlagen, waarvan de bovenste verdieping onder het zadeldak komt. Op het gelijkvloers krijgt de dansafdeling onderdak, een grote polyvalente zaal met podium incluis. Daar komen nog een balletzaal, kleedkamers, sanitair, berging en een bureel voor de directie bij. Op de eerste verdieping komen alle muziekklassen. De zolderverdieping is bestemd voor de afdeling Woord.





De bouwwerken zullen zo'n jaar duren. "Tegen eind november moet het gebouw water- en winddicht zijn", weet Saeys. "De pleisterwerken kunnen dan uitgevoerd worden nog voor het eindejaarsverlof. De verdere afwerking van het gebouw gebeurt in de loop van 2019. Tegen mei van dat jaar moet het gebouw klaar zijn. Met wat geluk kan de speelpleinwerking er die zomer al gebruik van maken. De leerlingen en leerkrachten van de academie kunnen het gebouw bij de start van het nieuwe schooljaar, in september 2019, in gebruik nemen."





Het prijskaartje is niet mis: 2.250.000 euro. "Daarvoor krijgen we wel een milieuvriendelijk en energiezuinig gebouw", zegt Saeys. "De binnenafwerking gebeurt met duurzame materiaal, het is erg goed geïsoleerd en het energiepeil ligt serieus onder de norm. Bovendien komen er zonnepanelen op het dak."





Eens de muziekacademie er is, zal het Cultuurerf van Lebbeke helemaal klaar zijn. "Van meet af aan is gezegd dat we de uitbouw van deze site in drie fasen zouden doen: bibliotheek, cultureel centrum en academie", zegt Saeys. "We zijn nu in de laatste fase van het project."