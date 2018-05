Nieuwe fietsjes voor De Puzzel 04 mei 2018

02u46 0

De kleutertjes van gemeenteschool De Puzzel, in de Opwijksestraat in Lebbeke, kunnen zich voortaan tijdens de speeltijd uitleven op gloednieuwe fietsjes. Die hebben ze gekregen van het Oudercomité van De Puzzel. "De vereniging bracht de nodige centen bij elkaar met een spaghettizwier en opbrengst van het schoolfeest", zegt kleuterjuf Liesbeth Moortgat. "In totaal zijn we daardoor dertien fietsjes rijker. Alle kleuters zijn laaiend enthousiast en de leerkrachten superblij."





(DND)