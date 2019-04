Nieuwe duikers voor Vondelbeek en Kleine Beek Nele Dooms

05 april 2019

17u28 2 Lebbeke Er komen nieuwe twee duikers voor de Vondelbeek aan de Duivenkeetstraat en de Kleine Beek aan de Poststraat-Oudebaan in Lebbeke. Het gemeentebestuur kan hiervoor rekenen op een subsidie van 75.000 euro van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

De nieuwe duikers moeten overstromingen tegengaan. “Bij hevig onweer en regenval gebeurt het al eens dat weiden en straten onder water komen te staan”, legt burgemeester Raf De Wolf (N-VA) uit. “Meestal komt dat omdat het overvloedig water dan niet snel genoeg door de buizen van de duikers kan, waardoor er beken overlopen. Daarom komen er nieuwe, bredere duikers. Die kunnen het overtollig water sneller afvoeren.” Bedoeling is dat de werken in oktober starten. Die zullen een tweetal weken duren.

Om de problemen van wateroverlast in de wijk Meysveld liggen bij het nieuwe gemeentebestuur op tafel. Daarvoor is er contact met Farys. “Die heeft de opdracht gekregen om de riolering na te kijken en te herstellen waar nodig”, zegt De Wolf. “We zullen ook bekijken of we de aanwezige waterbuffering nog meer kunnen vergroten. We hopen stap voor stap de waterellende die zich regelmatig in onze gemeente voordoet te beperken.”