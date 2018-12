Nieuwe Colruyt groter en energiezuiniger Nele Dooms

12 december 2018

13u23 0 Lebbeke De nieuwe Colruyt-winkel aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke is een feit. De supermarkt heropende zopas de deuren. De winkel is bijna de helft groter en met betere isolatie en ventilatie kan het zichzelf een “lage energiewinkel” noemen. Er kunnen bovendien meer dan tien extra werknemers aan de slag.

Maandenlang moesten de inwoners van Lebbeke het zonder hun vertrouwde Colruyt stellen. Het gebouw werd helemaal afgebroken en in de plaats is een zaak gebouwd die een pak groter is. “De vorige winkel was te klein geworden”, zegt gerant Ibrahim Ünal. “Het nieuwe gebouw is met 1.600 vierkante meter liefst de helft groter dan het vorige. Dat betekent dat we voortaan ook een ruimer assortiment, met onder andere een diepvriesafdeling en versmarkt, kunnen aanbieden. Er is ook een gloednieuwe beenhouwerij met zelfbediening, waar klanten de slagers in een open atelier aan het werk kunnen zien. Met twee extra kassa’s zal de bediening vlotter verlopen. En de winkel beschikt voortaan ook over een Collect&Go-afhaalpunt.”

De uitbreiding van de winkel betekent een groei in de tewerkstelling. In totaal kunnen in Colruyt Lebbeke 48 medewerkers aan de slag. Dat zijn er 14 meer dan voordien. Acht daarvan zullen in de winkel aan het werk zijn, zes in de beenhouwerij. De nieuwe Colruyt beschikt bovendien over een ruimere parking met 113 plaatsen, deels overdekt. “Die is zowel vanop de Brusselsesteenweg als de Opwijksestraat bereikbaar”, zegt Ünal. “Klanten komen met hun winkelkar makkelijk tot in de winkel via de lift of een rolpad.”

Ünal noemt zijn nieuwe Colruyt een “lage-energiewinkel”. “De isolatie in de gevel en het dak is verbeterd”, zegt hij. “Het gebouw is ook beter hermetisch afgewerkt. We zijn ook overgestapt naar duurzame technologie, zoals een koelsysteem met propeen en recuperatie van de warmte van de ventilatie. Dit past in een groter renovatieplan: tegen 2029 moeten alle winkels van Colruyt Group lage-energiewinkels zijn. De CO2-uitstoot van de groep moet zo met 4 procent verminderen.”