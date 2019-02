Nieuwe bomen en hagen voor vrije basisschool Dorp Nele Dooms

23 februari 2019

De Vrije Basisschool Dorp van Lebbeke ziet haar schoolterrein verder vergroenen. Dat is te danken aan een samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde Durme. “Onze school onderging de voorbije jaren een heuse transformatie”, zegt directeur Ludwig Pissens. “Er kwam niet alleen een nieuwbouw, met hedendaagse architectuur, aan de Brusselsesteenweg. In plaats van een speeltuin kozen we voor een groene omgeving en speelnatuur. De voorbije maanden staken vrijwilligers al de handen uit de mouwen om onder andere speelheuvels, zand, boomstammen, fruitbomen en wilgenhutten aan te leggen.” Dankzij bijkomende inzet van vrijwilligers zaterdag kan de school nu nog verder vergroenen. Er werden achttien nieuwe bomen en een reeks hagen en heggen aangeplant. Het Regionaal Landschap Schelde Durme leverde daarvoor het ontwerpplan af. De school krijgt ook hulp van Pro Natura en financiële ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen. Voor de helpers van “Team Tuin” werd ‘s middags verse soep voorzien als dank voor de hulp bij de natuurwerkdag.